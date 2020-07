Su Veepee si comprano vacanze scontate (e si vince anche un viaggio) (Di lunedì 13 luglio 2020) È l’estate delle vacanze italiane e la voglia di partire è tanta: il 51% sta pianificando di prenotare un viaggio a breve di una settimana (40%) o due (39%), in hotel e case in affitto (56%), per rilassarsi (72%), ma anche per scoprire posti nuovi (50%). Lo svela un sondaggio Veepee, e-commerce leader nell’ambito delle flash-sales, che ora dà anche la possibilità di partire senza spendere una follia: ha infatti appena rilanciato il suo canale viaggi e fino al 21 luglio ci sono tantissime offerte scontate da non perdere. Leggi su vanityfair

