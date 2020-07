Splinter Cell è un miraggio lontano e Sam Fisher nel trailer di Tom Clancy's Elite Squad per mobile è quasi una beffa per i fan (Di lunedì 13 luglio 2020) Cosa starà pianificando Ubisoft per Sam Fisher di Splinter Cell? Un ruolo da protagonista in un nuovo gioco per mobile, a quanto pare.Ieri sera, durante l'evento Ubisoft Forward, la compagnia ha mostrato un nuovo trailer di Tom Clancy's Elite Squad, una sorta di gioco di ruolo di Tom Clancy "all-stars" per dispositivi mobile intriso di uno stile grafico in stile Fortnite.Sam Fisher è presente nel trailer, completo degli iconici occhiali per la visione notturna, insieme a personaggi di Rainbow Six, Ghost Recon e The Division. Il gioco presenta battaglie 5v5 in una modalità campagna e multiplayer competitivo. Tom ... Leggi su eurogamer

jorgego97688805 : @voyevodus @Ubisoft un splinter cell - zazoomnews : Splinter Cell sembra ancora lontano ma Sam Fisher compare nel trailer di Tom Clancys Elite Squad per mobile -… - SoraMotto : No splinter cell....no BG&E2.... #UbisoftForward - BrunoxAre1 : @UbisoftLatam denme mi Splinter cell >:c - Jamith_Ali : @juanem87 Seguimos sin pinchi Splinter Cell! -