Roma, frasi razziste e insulti contro la giocatrice di basket in carrozzina Beatrice Ion. Il padre in ospedale per difenderla (Di lunedì 13 luglio 2020) Una lite nata per un parcheggio, proseguita con minacce e insulti razzisti: “Handicappata, stranieri di m…”. La giocatrice della Nazionale di basket in carrozzina, Beatrice Ion, è stata aggredita ad Ardea, vicino Roma: il padre, che è intervenuto per difenderla, è stato colpito al viso, finendo in ospedale con uno zigomo e un dente rotti. Sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare e allontanare l’uomo che li aveva aggrediti. È stata lei stessa a raccontare tutta la vicenda sui social, poi ripresa dal Corriere della Sera: l’atleta e la sua famiglia si trovavano nella loro casa sul litorale Romano. A causa della sua disabilità – è ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Silvia Romano? Trattata come una signora - quando le rapiamo noi non violentiamo - ma insegniamo”. Le frasi shock di un membro della comunità islamica di Torpignattara - a Roma Hanno fatto molto discutere nei giorni scorsi le dichiarazioni, raccolte da Il Giornale, di un membro della comunità islamica di Torpignattara , a Roma , sul rapimento e la successiva liberazione di Silvia Roma no. “ quando ...

Hanno fatto molto discutere nei giorni scorsi le dichiarazioni, raccolte da Il Giornale, di un comunità di , a , sul rapimento e la successiva liberazione di Silvia no. “ ... “A me la multa - a lei 4 milioni di euro” : Asia Gianese nella bufera per le frasi su Silvia Romano Diventata nota sul web per aver sfrecciato in Piazza Duomo a Milano nonostante i divieti, Asia Gianese continua a far mormorare la rete per le sue ultime dichiarazioni sulla liberazione di Silvia Romano. La Gianese non è l’unica che ...

fattoquotidiano : Roma, frasi razziste e insulti contro la giocatrice di basket in carrozzina Beatrice Ion. Il padre in ospedale per… - Darktiv : RT @fattoquotidiano: Roma, frasi razziste e insulti contro la giocatrice di basket in carrozzina Beatrice Ion. Il padre in ospedale per dif… - CarlottaMiller_ : RT @fattoquotidiano: Roma, frasi razziste e insulti contro la giocatrice di basket in carrozzina Beatrice Ion. Il padre in ospedale per dif… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Roma, frasi razziste e insulti contro la giocatrice di basket in carrozzina Beatrice Ion. Il padre in ospedale per dif… - fattoquotidiano : Roma, frasi razziste e insulti contro la giocatrice di basket in carrozzina Beatrice Ion. Il padre in ospedale per… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma frasi Roma, frasi razziste e insulti contro la giocatrice di basket in carrozzina Beatrice Ion. Il padre in ospedale per difenderla Il Fatto Quotidiano Roma, frasi razziste e insulti contro la giocatrice di basket in carrozzina Beatrice Ion. Il padre in ospedale per difenderla

La giocatrice della Nazionale di basket in carrozzina, Beatrice Ion, è stata aggredita ad Ardea, vicino Roma: il padre, che è intervenuto per difenderla, è stato colpito al viso, finendo in ospedale ...

Milan, Maldini: "Frasi su Rangnick? Le ripeterei"

Prima della partita contro il Napoli, le parole del dirigente rossonero a Sky Sport: "Le frasi su Rangnick? Le ripeterei, non erano contro una persona ma contro una modalità". Prima della partita un'i ...

La giocatrice della Nazionale di basket in carrozzina, Beatrice Ion, è stata aggredita ad Ardea, vicino Roma: il padre, che è intervenuto per difenderla, è stato colpito al viso, finendo in ospedale ...Prima della partita contro il Napoli, le parole del dirigente rossonero a Sky Sport: "Le frasi su Rangnick? Le ripeterei, non erano contro una persona ma contro una modalità". Prima della partita un'i ...