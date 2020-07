Revoca Autostrade, Conte: «Benetton prendono in giro, non sacrificheremo il bene pubblico» (Di lunedì 13 luglio 2020) Intende proseguire con la linea dura il premier Giuseppe Conte nella trattativa con Autostrade: deciso per la Revoca delle concessioni ad Aspi, il presidente del Consiglio – intervistato da La Stampa – si è rivolto ai benetton, principali azionisti del gruppo Atlantia. “Non hanno ancora capito – ha affermato Conte facendo riferimento alla famiglia di imprenditori trevigiani – che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull’altare dei loro interessi privati”. Leggi anche >> Revoca concessione Autostrade, il duello nella maggioranza: parlano Fico e Marattin Revoca Autostrade, Conte: ... Leggi su urbanpost

