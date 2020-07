Reddito di emergenza e 600 euro: le incompatibilità e la domanda entro il 31 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Italia Oggi spiega in un articolo che il Reddito di emergenza (REM) non può essere chiesto dalle famiglie beneficiarie dell’indennità COVID da 600 euro. E questo rappresenta una penalizzazione. Per esempio, spiega oggi il quotidiano, la famiglia di un artigiano con coniuge e due figli minorenni avrà avuto un bonus Covid di 1.200 per marzo e aprile: con il Rem, invece, avrebbe messo in tasca 1.440 euro (cioè 220 euro in più). Il REM può essere richiesto entro il 31 luglio: Principali destinatari sono le famiglie senza Reddito, cioè composte da persone disoccupate o con un lavoro non regolare, alle quali è ampliata la possibilità di accesso a ... Leggi su nextquotidiano

