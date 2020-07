Nuovo Dpcm dal 14 luglio: le nuove restrizioni fino al 31 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo la risalita dei contagi in Italia, il presidente Conte ha deciso di stabilire nuove restrizioni attraverso il Dpcm che partirà dal 14 luglio Il Coronavirus continua ad essere una minaccia molto pericolosa per l’Italia. Negli ultimi giorni la curva dei contagi ha visto un leggero incremento e sono stati scoperti nuovi focolai nella penisola. Così, per continuare a proteggere i cittadini italiani dal rischio contagio, il presidente Giuseppe Conte ha deciso di far partire un Nuovo Dpcm. Questo entrerà in vigore a partire dal 14 luglio e rimarrà fino al 31 luglio. All’interno del Nuovo decreto sono contenute tutte le norme da ... Leggi su bloglive

