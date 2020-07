Napoli, idea Jordan Veretout in caso di addio di Allan (Di lunedì 13 luglio 2020) Ci sono alcuni obiettivi di mercato che sfumano in alcune sessioni di mercato ma si ripresentano puntualmente in quelle successive. E’ questo il caso di Jordan Veretout, da un paio d’anni pallino del Napoli per completare il centrocampo. Lo scorso anno il centrocampista è stato vicinissimo alla squadra partenopea per poi firmare con la Roma. … L'articolo Napoli, idea Jordan Veretout in caso di addio di Allan Leggi su dailynews24

FMaggio8 : @Fabius40884986 @mimmetto81 @lpha_bloke @roberti01918030 @Luca100celleASR @Papponicolmicr1 lo so, infatti l'idea er… - Fprime86 : RT @LucaFiorino24: Per chi non avesse ascoltato la puntata: #Milik ha detto sì alla corte della #Juventus e chiede un ingaggio doppio risp… - LucaFiorino24 : Per chi non avesse ascoltato la puntata: #Milik ha detto sì alla corte della #Juventus e chiede un ingaggio doppio… - MangaRobby : @guidelg71 @RobertoSegala @pisto_gol Ad esempio, un avversario o qualcuno degli arbitri. O, perché no, qualche imbe… - razziatweet : @espimma L'idea di Sarri dà origine al sarrismo, ma per realizzarlo servono comunque dei giocatori che gli vadano d… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli idea MERCATO - Napoli, idea Sorloth, ecco le sue caratteristiche e la sua valutazione Napoli Magazine Calciomercato Roma, tutti pazzi per Dzeko: biennale pronto

Secondo ‘Tuttosport’, la difficile trattativa con il Napoli per Milik potrebbe indurre la Juventus a virare in maniera definitiva sull’ex Manchester City. I buoni rapporti tra Fienga e Paratici ...

Sampmania: Federico, Fabio & Manolo

Caro Bonazzoli, forse tu non lo sai, ma da queste parti abbiamo una passione innata per quelli che fanno gol in rovesciata. E’ una storia lunga, iniziata da Mar ...

Secondo ‘Tuttosport’, la difficile trattativa con il Napoli per Milik potrebbe indurre la Juventus a virare in maniera definitiva sull’ex Manchester City. I buoni rapporti tra Fienga e Paratici ...Caro Bonazzoli, forse tu non lo sai, ma da queste parti abbiamo una passione innata per quelli che fanno gol in rovesciata. E’ una storia lunga, iniziata da Mar ...