Microsoft Flight Simulator: Edizioni e Data di uscita (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Re dei Simulatori di Aerei sta tornando, ci stiamo ovviamente riferendo a Microsoft Flight Simulator, il quale sarà disponibile su PC dal 18 Agosto anche via Game Pass. Microsoft Flight Simulator: Le Edizioni in uscita Si parte con la Standard al costo di 69,99 euro per chi non possiede un abbonamento Xbox Game Pass. La seconda edizione è la Deluxe che al costo di 89,99 euro include sia il gioco base che i seguenti contenuti aggiuntivi:5 aeromobili con modelli di volo esclusivi (Diamond Aircraft DA40-TDI, Diamond Aircraft DV20, Textron Aviation Beechcraft Baron G58, Textron Aviation Cessna 152 Aerobat, Textron Aviation Cessna 172 Skyhawk) e 5 aeroporti internazionali aggiuntivi ( Amsterdam Airport Schiphol in ... Leggi su gamerbrain

Microsoft e Asobo hanno finalmente rivelato la data di uscita del simulatore di volo Microsoft Flight Simulator. Il gioco, sviluppato da francesi di Asobo (A Plague Tale) è uno dei prodotti più attesi ...

