Mattarella e Pahor insieme alla foiba di Basovizza (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - TRIESTE, 13 LUG - I presidenti Mattarella e Pahor hanno deposto una corona di fiori alla foiba di Basovizza, dove si stima che i partigiani jugoslavi abbiano gettato duemila italiani tra ... Leggi su corrieredellosport

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? e il Presidente della #Slovenia ???? #Pahor depongono una corona di fiori alla foiba di… - Ettore_Rosato : Adesso alla Foiba di Basovizza con i Presidenti #Mattarella e #Pahor. #Italia e #Slovenia insieme per non dimentic… - Agenzia_Ansa : I presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor hanno deposto una corona di fiori alla foiba di Basovizza, dove si sti… - AntGa95 : Un'altra immagine del 2020 che resterà nella storia. ???????? #Mattarella #Pahor - Lorenzo_L14 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ???? e il Presidente della #Slovenia ???? #Pahor depongono una corona di fiori alla foiba di #Basovizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Pahor

È questo il senso del protocollo d’intesa cui hanno presenziato oggi il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e l’omologo sloveno Borut Pahor, che trasferisce la proprietà ...Per questo l’incontro di stamattina a Trieste tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Capo dello Stato della Slovenia Borut Pahor non è come gli altri avvenuti in passato, ma ha un ...