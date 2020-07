John Travolta distrutto, è morta la moglie Kelly Preston (Di lunedì 13 luglio 2020) Oggi John Travolta ha dovuto comunicare una notizia terribile, la moglie 57enne, Kelly Preston è morta per un tumore al seno contro il quale stava combattendo da diversi anni. A dare la tristissima notizia è stato proprio l’attore con un post scrivendo così: «Con il cuore pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno” E poi, ancora: “Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore e il sostegno di tante persone. La mia famiglia e io saremo per sempre grati ai suoi dottori e infermieri del MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che l’hanno aiutata, così come i suoi molti amici e le persone care che ... Leggi su baritalianews

