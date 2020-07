Inter, problemi per Vecino: si dovrà operare (Di lunedì 13 luglio 2020) Matias Vecino dovrà operarsi per risolvere l’infiammazione al ginocchio: la situazione del centrocampista dell’Inter Brutte notizie in casa Inter, in particolare per Matias Vecino che dovrà ricorrere a un Intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio che lo ha costretto allo stop contro il Torino. Il centrocampista uruguaiano soffre di un’infiammazione da tempo e in queste ore ha subito una pesante ricaduta, dopo essere sceso in campo con l’Hellas Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Probabili formazioni Inter Torino: quote e ultime notizie su moduli e titolari ... Considerando che di recente anche Marcelo Brozovic e Matias Vecino hanno avuto problemi, è facile capire come la ...

