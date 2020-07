In Veneto isolato ceppo serbo. Zaia: "È una mutazione più aggressiva'' (Di lunedì 13 luglio 2020) Federico Giuliani Zaia ha fatto sequenziare il virus serbo trovato sull'imprenditore vicentino rientrato in Veneto dai Balcani: "ceppo diverso e più aggressivo rispetto a quello italiano'' Un nuovo ceppo di coronavirus, mutato e più aggressivo rispetto a quello rintracciato in Italia, potrebbe essere alla base del focolaio di Covid esploso in Veneto e collegato all'imprenditore vicentino rientrato dalla Serbia. Il governatore Veneto, Luca Zaia, ha spiegato nel corso di un punto stampa straordinario presso la sede della Protezione civile di Marghera, a Venezia, che sono state riscontrate sostanziali differenze tra il virus ''importato'' dai balcani e quello circolante in Italia. Il ... Leggi su ilgiornale

