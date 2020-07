Il teaser trailer della seconda stagione di Snowpiercer (Di lunedì 13 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=QElL7QXWNrU La produzione Tnt Snowpiercer, adattamento seriale del film di Bong Joon-ho a sua volta ispirato a una nota graphic novel, ha conquistato in queste settimane l’attenzione del pubblico, che si è appassionato alla storia sempre più complessa del treno infinito su cui si è rifugiata l’umanità in seguito a una nuova era glaciale. Gli ultimi due episodi della prima stagione sono andati in onda negli Stati Uniti la scorsa notte, mentre sono disponibili in Italia su Netflix a partire da oggi, 13 luglio. Il doppio epilogo ha portato con sé parecchi colpi di scena, ma le novità inaspettate non sono mancate nemmeno dopo la conclusione dell’ultima puntata, dato che è stato trasmesso a sorpresa il teaser ... Leggi su wired

badtasteit : #PowerBooIIGhost, il teaser trailer dello spinoff in arrivo a settembre su #Starz - namacissi___ : Ma immaginate che dopo tutta st’ansia da stamattina, ci escono un mini teaser invece del trailer ... #LuciferSeason5 #Lucifer - NegramanteKekka : Ragà ma di solito non esce prima il teaser e poi magari anche una settimana dopo il trailer? Per esempio come hanno fatto con Skam4? - dropnetflix1 : dunque personalissima opinion niente trailer. al massimo ci droppano un teaser tipo quelli della S4 che dura pochi… - luciferfan01 : Comunque secondo me oggi non esce il trailer di Lucifer ma un teaser o qualcosa del genere.... Perché l'anno scorso… -

Ultime Notizie dalla rete : teaser trailer Snowpiercer 2: il Teaser Trailer della nuova Stagione della Serie TV TNT Mad for Series We Are Who We Are: ecco il primo trailer della serie tv di Luca Guadagnino

Sky e HBO hanno rilasciato il primo teaser trailer di We Are Who We Are, la nuova serie tv diretta da Luca Guadagnino, regista di Chiamami con il tuo nome e Suspiria, in uscita in Italia ad ottobre.

Far Cry 6: A sorpresa ecco il teaser trailer con Giancarlo Esposito

Dopo i tantissimi rumors e il leak di qualche giorno fa finalmente arrivano notizie ufficiali su Far Cry 6. Ad anticipare il teaser ci aveva in realtà pensato la pagina del Playstation Store di Hong K ...

Sky e HBO hanno rilasciato il primo teaser trailer di We Are Who We Are, la nuova serie tv diretta da Luca Guadagnino, regista di Chiamami con il tuo nome e Suspiria, in uscita in Italia ad ottobre.Dopo i tantissimi rumors e il leak di qualche giorno fa finalmente arrivano notizie ufficiali su Far Cry 6. Ad anticipare il teaser ci aveva in realtà pensato la pagina del Playstation Store di Hong K ...