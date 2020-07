I beni italiani saccheggiati dalle truppe comuniste di Tito: una vicenda che non va chiusa col silenzio (Di lunedì 13 luglio 2020) Parlare di patria, nel 2020, potrebbe sembrare anacronistico, soprattutto perchè si rischierebbe di essere tacciati di populismo ed antieuropeismo, ma alla luce dell’incontro del nostro Presidente della Repubblica con l’omologo sloveno, qualche riflessione credo sia inevitabile. Il riconoscimento dell’eccidio delle foibe, tanto osteggiato da certa sinistra, non da tutti ad onor del vero, è il segno tangibile che per alcuni decenni, la storia, i giornali, la politica , hanno nascosto o, addirittura negato, fatti di una gravità e ferocia con pochi uguali, nelle pur cruente guerre del ventesimo secolo. Ci sarebbe da chiedersi il perché, soprattutto se, nello stesso periodo, Hitler si macchiava di crimini altrettanto violenti e giustamente condannati dalla storia. Allora sorge un dubbio, che, alla luce di quanto accade ... Leggi su secoloditalia

