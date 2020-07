Highlights e gol Virtus Entella-Pisa 1-1, Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Virtus Entella-Pisa 1-1, match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B 2019/2020. Allo stadio Lorenzo Illuzzi di Molfetta sono gli ospiti a passare in vantaggio dopo soli 9 minuti: cross basso di Gucher sul secondo palo per Vido che anticipa De Col e deposita in rete con un comodo tocco di destro sotto misura. Nella ripresa allo scadere del secondo tempo pareggia Pellizzer che sul gran cross dalla destra di Dezi prende il tempo a De Vitis e batte Gori con un colpo di testa. Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Riva e #Anastasi ???? ?? Gli #highlights di #Italia vs #Jugoslavia, l'intervista a… - SkySport : Che botta di Lasagna? 6° gol nelle ultime 5 partite per l'attaccante ??? GLI HL ?? - sportli26181512 : Man United-Southampton 2-2: Pareggio ricco di reti tra Manchester United e Southampton. Lo spettacolo non è mancato… - rossi20_rossi : RT @SkySport: Che botta di Lasagna? 6° gol nelle ultime 5 partite per l'attaccante ??? GLI HL ?? - zazoomnews : HIGHLIGHTS Inter Torino: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Inter #Torino: #azioni -