Forno crematorio, il comitato chiede un incontro urgente all’amministrazione (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Egidio del Monte Albino (Sa) – “Chiediamo di essere aggiornati ad horas sulle trattative in corso tra il Sindaco Carpentieri e il Consorzio Azimut che si è aggiudicato l’appalto per i lavori di ampliamento del cimitero di Sant’Egidio e la realizzazione di un Forno crematorio”. Questa, la richiesta inviata dalla presidente del comitato “No Forno” Avv. Alessandra Petrosino, al sindaco, alla segretaria comunale, agli assessori e consiglieri del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Una questione, quella del Forno crematorio, che va avanti da tempo, tra delibere, autorizzazioni, raccolte firme e sospensione dei lavori. Questione già sottoposta all’attenzione della ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Forno crematorio, Cammarano: 'Ancora una volta diciamo stop' #SantEgidiodelMonteAlbino

I morti dovranno avere ancora un po’ di pazienza e almeno la meta delle salme con relative bare in attesa di sepoltura ai Rotoli troveranno una sistemazione entro agosto mentre per le altre bisognerà ...L’assessore ai Cimiteri, Roberto D’agostino ha illustrato oggi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo delle Aquile, le iniziative poste in essere dall’Amministrazione comunale per il s ...