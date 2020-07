De Luca sulla movida: “Comportamenti idioti e masochistici. Abbiamo contagi dai 15 anni in su” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente della Regione Campania torna a schierarsi contro la movida e i comportamenti irresponsabili dei giovani. Su Facebook ha definito “idioti e masochistici” i comportamenti di quanti si assembrano e bevono dallo stesso bicchiere e ha ricordato ai giovani che di Coronavirus si muore e bisogna essere prudenti. “I giovani devono sapere che si muore di Coronavirus. Questo dato lo stiamo sottovalutando. Cominciamo ad avere non solo contagi nella fascia giovanile, dai 15 anni in su, ma anche problemi sanitari gravi, non piccole questioni, gente che va in terapia intensiva. Ci sono fasce giovanili che continuano a scambiarsi persino i bicchieri, quando escono la sera. Sono comportamenti idioti oltre che masochistici. Di Coronavirus si muore. Quindi ... Leggi su ilnapolista

napolista : De Luca sulla movida: “Comportamenti idioti e masochistici. Abbiamo contagi dai 15 anni in su” Su Facebook: “I gio… - luca_dream : RT @borghi_claudio: @RomeTopDriver @AsteCambi Non do consigli e non posso giudicare il pezzo perché, essendo un'asta, non ho idea di quale… - laperlaneranera : Biglietti gratis per la Juve in tribuna Vip e cene al ristorante dello Stadium: il 'corteggiamento' di Capasso E co… - Mario_Mantovani : RT @CIDAManager: Nel suo intervento a #MaratonaManager, @rosario_deluca, Presidente #Fondazione #Studi #Consulenti del #Lavoro, ha evidenzi… - 00frenky00 : @nicogroja L'attore sulla bocca di tutti, Luca Marinelli. L'ho visto in Martin Eden, più classico rispetto a Nico,… -