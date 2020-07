D’Aversa: «Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi» – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato dopo la partita contro il Bologna Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Bologna terminata 2-2. «Siamo soddisfatti di aver recuperato una partita impensabile. Ma allo stesso tempo, non possiamo permettere alla squadra avversaria di andare in gol così facilmente. Credo che questa partita ci debba servire per capire che abbiamo dei valori importanti. Dopo quattro sconfitte vengono meno alcune certezze. Prima della ripresa, avevamo la quinta miglior difesa. Però a questi ragazzi non posso rimproverare nulla». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dalla_SerieA : D'Aversa: 'Bravo Parma: era impensabile recuperare questa partita' - - infoitsport : Un positivo (non calciatore) nel Parma: squadra in isolamento. D’Aversa: “Seguiamo il protocollo” - CalcioPillole : Il tecnico del #Parma, Roberto D'Aversa, ha commentato ai microfoni di @SkySport il risultato di #ParmaBologna: 'R… - internewsit : D'Aversa ci ripensa: 'Non meritavamo di perdere contro Inter e Verona' - - sportli26181512 : D'Aversa: 'Bravo #Parma: era impensabile recuperare questa partita': Il tecnico ducale: 'L'approccio non è stato de… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Aversa Non Maddaloni, il prof. Antonio Pagliaro, lo storico del “Giordano Bruno” va in pensione: Auguri l'eco di caserta