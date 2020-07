Cristiano Ronaldo junior nei guai: guida la moto d’acqua a soli 10 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Cristiano Ronaldo junior nei guai: guida moto d’acqua a 10 anni Un pomeriggio al mare con la famiglia potrebbe creare qualche problema a Cristiano Ronaldo junior. Nei giorni scorsi la sorella del campione portoghese, Elma Aveiro, ha ripreso e postato sui social le immagini del primogenito di CR7 alla guida di una moto d’acqua a largo dell’isola di Madeira. Peccato che c’è un problema: per guidare un mezzo così bisogna essere maggiorenni e avere la patente. Requisiti che, ovviamente, il piccolo Ronaldo – 10 anni – non possiede… Secondo quanto riporta Diario, la guardia ... Leggi su tpi

UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo ha segnato 60 goals in 83 partite con la maglia della Juventus ?? #UCL | @juventusfc - SquawkaNews : 16': Juventus 0-1 Atalanta 55': Juventus 1-1 Atalanta 81': Juventus 1-2 Atalanta 90': Juventus 2-2 Atalanta Cristi… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - lorenz0c0 : RT @opificioprugna: Il figlio di Cristiano Ronaldo all’età di 10 anni guida una moto d'acqua. Invece per divertirsi con quella della poliz… - AntonelloF78 : RT @opificioprugna: Il figlio di Cristiano Ronaldo all’età di 10 anni guida una moto d'acqua. Invece per divertirsi con quella della poliz… -