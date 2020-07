Cos’è cambiato con l’aborto in Nuova Zelanda? E perché se ne parla? (Di lunedì 13 luglio 2020) Da giorni si è diffusa in molti media italiani, tra i quali Panorama, La verità, Il Sussidiario, la notizia che in Nuova Zelanda, lo stato governato dalla premier laburista Jacinda Ardern, si sarebbe diffusa la possibilità di abortire al nono mese di gravidanza. Ma quanto c’è di vero? E a quando risale questa novità? A cercare di fare chiarezza ci ha pensato il sito di fact checking “Butac, bufale un tanto al chilo”, che ha innanzitutto chiarito la fonte dai quali i nostri quotidiani hanno attinto per queste “esotiche” notizie. E la fonte è “Right to life New Zeland” nota associazione cristiana e anti-abortista, contraria, tra le altre cose, all’insegnamento dell’educazione sessuale nelle scuole. Cosa è cambiato ... Leggi su giornalettismo

