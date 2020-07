Coronavirus: tribunale sospende lockdown in Catalogna (Di lunedì 13 luglio 2020) Oltre 230mila malati in un giorno. E' il nuovo drammatico record registrato sull'andamento del virus che sta dilagando, ora, soprtattutto nelle americhe Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, fa discutere in #Spagna il caso #Catalogna, tribunale annulla il #lockdown. Domenica era stato deciso… - SkyTG24 : Coronavirus, in Catalogna un tribunale non ratifica il lockdown deciso dal governo - GiovanniPortel8 : RT @GeMa7799: Coronavirus, il lockdown in Catalogna? 'Misura sproporzionata', annullato dal tribunale?????? - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, fa discutere in #Spagna il caso #Catalogna, tribunale annulla il #lockdown. Domenica era stato deciso il bl… - Riccard61793030 : RT @morrisQan: Coronavirus Spagna, Catalogna ordina lockdown 8 comuni: tribunale dice no al provvedimento e lo annulla. -