Come sta andando fra governo e Autostrade (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Conte ha respinto la proposta di Autostrade per il rinnovo della concessione, definendola "insufficiente" e "imbarazzante": una decisione definitiva potrebbe arrivare domani

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta Zanardi: cosa sappiamo a un mese dall’incidente Sport Fanpage Carrefour in partnership con Decathlon: magliette e palloni anche nei supermercati

A fare da apripista è stato il Belgio, dove già alla metà di maggio di quest’anno, spinti dalla necessità di mettere a disposizione della clientela sottoposta alle limitazioni del lockdown nuovi artic ...

Verso proroga stato emergenza, ipotesi 31 ottobre

Il governo starebbe pensando di prorogare lo stato di emergenza da ... un passo alla volta. "Il fatto che il governo, come pare, chieda una proroga limitata a tre mesi invece che a cinque o a sei ...

