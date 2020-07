Beppe Grillo, Raggi: «Quel romani “gente de fogna” non mi piace, toglilo» (Di lunedì 13 luglio 2020) “Virgi’, Roma nun te merita”, scrive così Beppe Grillo sul suo blog rilanciando un componimento di Franco Ferrari dedicato alla sindaca della Capitale. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, nel tentativo maldestro, se vogliamo, (ma il comico resta pur sempre l’uomo del ‘vaffa’), di elogiare Virginia Raggi e di scaricare le responsabilità sui romani che non hanno supportato la 41enne, ha creato dal nulla un vero e proprio caso politico. Dichiarazioni forti, colorite, offensive Quelle di Grillo da cui la stessa sindaca di Roma si è dissociata. Virginia Raggi sui social ha preso le distanze da espressioni come “gente di fogna“, che da “tremila anni rompe li cojoni”. leggi anche ... Leggi su urbanpost

