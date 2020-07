Autostrade, Conte strilla ma non decide (Di lunedì 13 luglio 2020) La scena che svela e anticipa l’ennesimo rinvio della grande promessa di Giuseppe Conte, quella di togliere le Autostrade ai Benetton, prende forma in Germania. Castello di Meseberg, conferenza stampa con Angela Merkel. Il premier è arrivato in terra tedesca portando in tasca la certezza di un Consiglio dei ministri ad horas decisivo, con un esito autocompilato e annunciato al mattino sui giornali: il Governo toglierà la concessione ad Autostrade. Partono le domande dei giornalisti. Conte parla di “un’informativa” e non di una decisione, derubrica la linea dura a una decisione “collegiale”. Ma il clou della scena arriva alla fine. La Cancelliera chiude con una battuta: “Si è parlato tanto di Autostrade oggi qui. Sono proprio curiosa di ... Leggi su huffingtonpost

