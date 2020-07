Allerta per l’invasione della “mosca nera”. Si è diffusa durante il lockdown (Di lunedì 13 luglio 2020) È allarme in Spagna per la comparsa della cosiddetta “mosca nera“, un insetto molto piccolo che adesso potrebbe invadere anche altre nazioni d’Europa. È un insetto il cui nome tecnico è Simuliidae , molto piccolo, tra 3 e 6 mm, più simile a una vespa e la cui puntura è molto fastidiosa ed è comparso a Madrid dove sta facendo parecchie “vittime”. Come riporta il Messaggero, la “mosca nera” ha proliferato nei letti dei fiumi durante il lockdown, perché questi non sono stati adeguatamente puliti, e la situazione potrebbe rimanere la stessa ancora a lungo soprattutto durante l’estate. Le alte temperature, infatti, hanno portato a una schiusa precoce delle uova, nonché alla graduale scomparsa dei loro predatori: rondini, ... Leggi su caffeinamagazine

