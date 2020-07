Allan è in vendita, ma Everton e PSG tentennano: il Napoli riflette (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Napoli ha deciso il futuro di Allan, che sarà messo sul mercato durante l'estate per garantire un consistente tesoretto alle casse del club. Il brasiliano, nelle ultime settimane, è stato considerato una seconda scelta dal tecnico Gennaro Gattuso e difficilmente riuscirà a cambiare il pensiero aziendalista di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro ha già preso contatti con diverse società, tra cui Paris Saint-Germain ed Everton che si sono mostrate le più interessate al... Leggi su 90min

