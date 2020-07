Udinese-Sampdoria 1-3, doriani a un passo dalla salvezza (Di lunedì 13 luglio 2020) La Sampdoria espugna Udine e compie un balzo decisivo verso l’obiettivo dichiarato della salvezza. Ranieri, squalificato e sostituito in panchina da Benetti, disegna una formazione solida che si affida al rientrante Quagliarella, spalla ideale per Ramirez. Nei padroni di casa, Gotti sceglie Nestorovski accanto a Lasagna. De Paul è l’ispiratore sulla trequarti. Il fischio d’inizio di Valeri segna l’inizio delle ostilità. Primo tempo L’avvio del match è tutto di marca ospite, con Linetty che prima impegna severamente Musso e poi con Ramirez, il quale, su invenzione di Quagliarella, obbliga ancora Musso al clamoroso miracolo. Il predominio degli uomini di Ranieri è evidente soprattutto a centrocampo: il palleggio sterile e orizzontale dell’Udinese favorisce gli ... Leggi su sport.periodicodaily

