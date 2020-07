“Terrone del c***o”, la Procura Figc apre procedimento contro l’Atalanta (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chinè, si è attivata su un episodio accaduto ieri a Bergamo in cui un componente dello staff dell’Atalanta si sarebbe rivolto a un tifoso del Napoli con un’espressione discriminatoria («Terrone del c…») e con altri improperi. Il procedimento, apprende l’ANSA, è già aperto per un dirigente individuato dalla Procura nel team manager Mirco Moioli e nei confronti del club per responsabilità oggettiva. Sulla vicenda, che verrà ricostruita grazie anche ai video pubblicati in rete, potrebbe essere contestata la violazione agli artt. 4 e 28 del Codice di giustizia sportiva. L’episodio è avvenuto mentre la squadra bergamasca era in partenza per Torino per ... Leggi su anteprima24

