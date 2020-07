Si chiude in un garage con una prostituta cinese? La morte terrificante di un pensionato (Di domenica 12 luglio 2020) È morto, strocnato da un infarto, mentre faceva sesso con una prostituta cinese, ed è stata proprio quest'ultima a dare l'allarme. Ma ormai era troppo tardi: l'uomo, di Belluno, è morto sul colpo. Ora la salma è a disposizione della magistratura per le indagini (si vuole verificare se avesse ingerito non meglio precisate sostanze). Il tutto è accaduto nel primo pomeriggio di sabato 11 luglio a Belluno. Il decesso è avvenuto in un garage, dove "operava" la prostituta. Un appuntamento come tanti finito in disgrazia: la vittima, un pensionato, insomma un signore di una certa età. L'uomo aveva anche diverse patologie pregresse ed è morto sul posto. A carico della prostituta cinese, come riporta Il Gazzettino che ... Leggi su liberoquotidiano

