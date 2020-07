Sgarbi ora si vanta del litigio con la Carfagna: “Ha fatto aumentare il mio consenso anche tra i bambini”. L’intervento a In Onda (Di domenica 12 luglio 2020) “Porto questa mascherina come omaggio alla vicepresidente della Camera, Mara Carfagna che vorrei ringraziare tantissimo“. Esordisce con una delle sue solite provocazioni il critico d’arte Vittorio Sgarbi, ospite in collegamento della trasmissione “In Onda”, su La7. Sgarbi poi toglie la mascherina e commenta lo scontro avvenuto alla Camera con la deputata di Forza Italia: “Devo ringraziarla perché mi ha consentito di realizzare una performance del tutto preterintenzionale. Quel giorno io mi sono dato, mi sono messo tra le braccia dei commessi in maniera assolutamente tranquilla. E ringrazio Mara Carfagna perché mi ha permesso di fare questo meraviglioso spettacolo e di avermi portato un consenso straordinario. Io – conclude – ... Leggi su ilfattoquotidiano

antonio23532839 : @matteosalvinimi Sgarbi,lo stesso che diceva che il virus non esisteva e di uscire tranquillamente??? Son proprio f… - atestaltasempre : RT @ideadestra_: @StaseraItalia Marco Onnembo uno stipendiato dello Stato, UNA laurea in Scienze della Comunicazione e un Master..in giorna… - SusyPorta : @VittorioSgarbi @Adnkronos @Agenzia_Ansa @Italpress @Agenzia_Dire @askanews_ita @LaPresse_news @Libero_official… - Eedaii : RT @ideadestra_: @StaseraItalia Marco Onnembo uno stipendiato dello Stato, UNA laurea in Scienze della Comunicazione e un Master..in giorna… - McKenzi73952465 : @matteosalvinimi Ohhhh ora si che siamo alla frutta. Eravamo già al limite, ma citare Sgarbi a proprio favore?? ??????… -

Sarà Riccardo Ros ad arbitrare il match Ascol-Empoli in programma Lunedì 13 Luglio alle ore 21 allo stadio "Del Duca" per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Il 34enne fischietto ...

La copia di Raffaello bella fino allo Spasimo

di Gian Marco Walch Vittorio Sgarbi irrompe nelle celebrazioni, inizialmente tribolate dal Coronavirus, per i 500 anni dalla morte di Raffaello. E se a gennaio, giocando d’anticipo sulla grande mostra ...

