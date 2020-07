Rom positivo al tampone fugge dall'ospedale e va all'acquark. Ma c'è di peggio: terribile sospetto in questura (Di domenica 12 luglio 2020) Altro giro, altro idiota del coronavirus. Altro potenziale untore. Il caso, inquietante, arriva dalla provincia di Latina, dove un 37enne rom è stato trovato positivo a un tampone, ma è andato via dall'ospedale fornendo un indirizzo falso. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, è stato però rintracciato e ha spiegato di aver trascorso il giorno precedente in un frequentatissimo acquapark, il Miami Beach di Borgo Piave. Per precauzione, tutti i dipendenti della struttura sono stati sottoposti al test. In provincia di Latina negli ultimi giorni sono stati registrati sei nuovi contagi. Ora si teme una ulteriore impennata a causa della follia di quest'uomo. Ma non è tutto. Il sospetto degli ... Leggi su liberoquotidiano

