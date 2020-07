Polveriera Lazio: lite nello spogliatoio, ansia per gli infortuni. E Immobile... (Di domenica 12 luglio 2020) La Lazio scoppia. In campo, dove cammina invece di correre. E nello spogliatoio, dove il nervosismo la fa da padrone. Dopo la terza sconfitta consecutiva, rimediata ieri all'Olimpico con il Sassuolo, ... Leggi su gazzetta

Polveriera Lazio - Sportmediaset : “rissa sfiorata nello spogliatoio - parole grosse tra compagni per scarso impegno” E’ Polveriera in casa Lazio. Momento veramente negativo per la squadra di Simone Inzaghi che ha perso le ultime possibilità di tornare in corsa per lo scudetto. Altra brutta prestazione contro il Sassuolo e clamoroso 1-2 in casa. ...

La Lazio scoppia. In campo, dove cammina invece di correre. E nello spogliatoio, dove il nervosismo la fa da padrone. Dopo la terza sconfitta consecutiva, rimediata ieri all'Olimpico con il Sassuolo, ...

Polveriera Lazio, nervi tesi (con smentita) post-Sassuolo

Terza sconfitta consecutiva per la Lazio ieri in casa contro il Sassuolo, i biancocelesti stanno vedendo la Juventus scappare via, inevitabile che l'asticella del nervosismo cresca nello spogliatoio ...

