Muntari: “Noi del triplete abbiamo ancora una chat whatsapp. Mourinho? Una persona fantastica” (Di domenica 12 luglio 2020) Intervistato ai microfoni di Metro FM, in Ghana, è tornato a parlare del suo futuro all’Inter e degli anni con Mourinho a dieci anni dal triplete. Queste le parole del di Sulley Muntari: “Mourinho? Ogni allenatore ha il suo stile di gioco ed è così che vuole che la sua squadra giochi. Quando José era il nostro allenatore, non diceva nulla durante le partite perché noi sapevamo cosa voleva, sapevamo dove volevamo essere e soprattutto sapevamo di volere vincere. È stato un anno fantastico. Ci teniamo ancora in contatto con tutti i ragazzi, con il gruppo del triplete abbiamo una chat su whatsapp. Lui è un uomo di principio, è un allenatore straordinario e ti dà ... Leggi su alfredopedulla

