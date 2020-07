Milano, venditore di rose buttato in acqua nella Darsena (Di domenica 12 luglio 2020) Lo hanno aggredito senza motivo. Gli si sono scagliati addosso in due, avevano più o meno 25 anni a testa. L’uomo, un bengalese di 55 anni, è stato soccorso da altri cittadini Leggi su corriere

Una brutta storia che ha il sapore del razzismo e - chissà - non si esclude possa essere legata ai contagi di Coronavirus nella comunità bengalese che, però, sono ampiamente circoscritti. La vittima è ...

Lo hanno aggredito senza motivo. Gli si sono scagliati addosso in due, avevano più o meno 25 anni a testa. Lo hanno insultato e colpito. Lui ha cercato di difendersi, di scappare, ma non c’è riuscito ...

