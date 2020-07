L’Oroscopo di Velvet: settimana dal 13 al 19 luglio 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) ARIETE ★★★Amici dell’Ariete, Luna nel segno e Venere favorevole vi regalano una settimana di fortuna e amore. Purtroppo l’opposizione di Giove rovinerà qualche piano… TORO ★★★★★Cari Toro, che settimana! Giove, Mercurio e una Luna in congiunzione perfetta non vi fanno sbagliare un colpo. Andate avanti un obiettivo dopo l’altro. GEMELLI ★★★★★Cari Gemelli, siete inarrestabili e piani di fascino! Luna entra in congiunzione da martedì e fa coppia con Venere: qual è il vostro sogno più romantico? Puntate l’obiettivo e realizzatelo. CANCRO ★★★ Amici del Cancro, settimana nervosetta con Saturno in opposizione che porta fiacchezza fisica e malumore. In compenso Mercurio entra in ... Leggi su velvetgossip

