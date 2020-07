L’endorsement di Beppe Grillo a Virginia Raggi (Di domenica 12 luglio 2020) L’endorsement di Beppe Grillo a Virginia Raggi con un sonetto romanesco. ROMA – L’endorsement di Beppe Grillo a Virginia Raggi è arrivato con un sonetto romanesco. Il garante del MoVimento 5 Stelle ha utilizzato il dialetto della Capitale per ribadire il proprio sostegno alla sindaca che continua ad essere oggetto di critiche. Parole che arrivano a meno di un anno dal ritorno alle urne a Roma con il partito che nei prossimi mesi dovrà decidere se ricandidare l’attuale inquilina del Campidoglio oppure cambiare strategia per cercare una coalizione con il Pd. L’endorsement di Beppe Grillo Il sonetto in romanesco, intitolato ‘Virgì, Roma nun te ... Leggi su newsmondo

