La nuova Trusted Mode di CSGO sta causando più problemi del previsto (Di domenica 12 luglio 2020) Come già vi abbiamo raccontato in un articolo dei giorni scorsi Valve ha rilasciato un aggiornamento per CSGO comprendente una nuova modalità chiamata Trusted Mode con lo scopo di risolvere il problema che tutti i giocatori di esports lamentano da anni ossia la presenza di imbroglioni, o per dirla in inglese di cheaters. Questa novità sta però creando molti disguidi e problemi inaspettati come per esempio il movimento del mouse può causare un errore nel sistema con conseguente segnalazione. In realtà questa problematica è segnalata all’interno delle FAQ dagli stessi programmatori che hanno sviluppato il sistema. In una nota Valve ha fatto sapere che comunque il suo staff sta lavorando per cercare di risolvere questi malfunzionamenti e al più ... Leggi su esports247

Counter-Strike : Global Offensive introduce la nuova soluzione anti-cheat Trusted Mode Valve ha aggiornato le misure anti-cheat di Counter-Strike : Global Offensive introduce ndo la nuova Trusted Mode .La modalità è lo strumento più recente di Valve contro i cheater in Counter-Strike : Global Offensive . Trusted Mode ...

Valve ha aggiornato le misure di : ndo la .La modalità è lo strumento più recente di Valve contro i cheater in : . ... Counter-Strike : Global Offensive riceve la nuova soluzione anti-cheat Trusted Mode Valve ha aggiornato le misure anti-cheat di Counter-Strike: Global Offensive introducendo la nuova Trusted Mode.La modalità è lo strumento più recente di Valve contro i cheater in Counter-Strike: Global Offensive. Trusted Mode ...

esports247_it : La nuova Trusted Mode di CSGO sta causando più problemi del previsto - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #CSGO: ecco la Trusted Mode per fronteggiare i cheater. -

Ultime Notizie dalla rete : nuova Trusted Esce la Trusted Mode: Il nuovo anti-cheat di casa Valve Powned.it Counter Strike: GO, il nuovo sistema anticheat è attivo, ma sta causando diversi problemi

Il nuovo sistema anti-cheat di Counter Strike: Global Offensive è stato da poco aggiunto nell'ultimo aggiornamento e risulta attualmente attivo. Il funzionamento è abbastanza semplice, infatti, attrav ...

Counter-Strike: Global Offensive riceve la nuova soluzione anti-cheat Trusted Mode

Valve ha aggiornato le misure anti-cheat di Counter-Strike: Global Offensive introducendo la nuova Trusted Mode. La modalità è lo strumento più recente di Valve contro i cheater in Counter-Strike: Glo ...

Il nuovo sistema anti-cheat di Counter Strike: Global Offensive è stato da poco aggiunto nell'ultimo aggiornamento e risulta attualmente attivo. Il funzionamento è abbastanza semplice, infatti, attrav ...Valve ha aggiornato le misure anti-cheat di Counter-Strike: Global Offensive introducendo la nuova Trusted Mode. La modalità è lo strumento più recente di Valve contro i cheater in Counter-Strike: Glo ...