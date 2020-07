James Blake, disponibile il nuovo singolo “ARE YOU EVEN REAL” (Di domenica 12 luglio 2020) È disponibile da, mercoledì 8 luglio, “Are You EVEN Real”, il nuovo singolo di James Blake. Qui in questo artiocolo cercheremo di parlarne per farvelo conoscere. Il brano, parte della campagna “Behind the Mac” di Apple. La canzone è una ballata romantica in cui il cantautore descrive immagini poetiche ed eterne. Il tutto è accompagnato da una musica che fonde strumenti come il violino e il piano con una produzione più elettronica. “Are You EVEN Real” segue il singolo “You’re Too Precious”, pubblicato durante il periodo di lockdown. Il singolo che ha totalizzato oltre 5 milioni di stream su ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

dxnshxrmx : @killernaad POI PARLIAMO DI ATTORI COME DANIEL SHARMAN E BRADLEY JAMES (obviously anche toby regbo, callum blake, M… - aloenigena : @madamerecamier James Blake o Chizzo Napolitano - foodporv : James Blake è alto due metri o poco meno ?? - illegalSheeranv : Io voglio un uomo come James Blake altrimenti niente non scendo a compromessi - RumoreMagazine : Chiudiamo la giornata con @jamesblake e siamo tutti contenti. -