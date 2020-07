Infortunio Vecino: riacutizzazione dell’infiammazione al ginocchio, out contro il Toro (Di domenica 12 luglio 2020) Infortunio Vecino: il centrocampista uruguaiano torna indisponibile per il Toro a causa di un riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio Brutte notizie per Antonio Conte riportate da Sky Sport. Matias Vecino non sarà a disposizione per il match contro il Torino a causa di un riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio che l’aveva tenuto ai box dopo la ripresa del campionato. L’ex giocatore della Fiorentina, quindi, non prenderà parte alla delicata sfida di domani sera contro il Torino in programma a San Siro alle 21.45. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L’Inter non naviga esattamente in acque tranquille, in quanto la prima stagione nerazzurra firmata Antonio Conte non ha entusiasmato tifosi e proprietà, arrivati alla fase conclusiva della Serie A 201 ...

