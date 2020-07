I romani non vogliono più la Raggi? Grillo li insulta: gente di fogna (Di domenica 12 luglio 2020) "Virgì, Roma nun te merita". Beppe Grillo è arrabbiato con i romani che non vogliono più Virginia Raggi sindaco di Roma e con un testo in romanesco - a firma di Franco Ferrari - pubblicato sul blog delle Stelle il garante del Movimento rimarca l'ingratitudine dei cittadini nei confronti del primo cittadino, eletto nel 2016 e in scadenza nella primavera del 2021. "A Virgì, pijia na valigia, tu fijio, tu marito, famme un fischio, che se n'annamo via da sta gente de fogna. Lassa perde. Nun te spormonà, sta a fa un bucio de culo, puro senza rubbà, e , chi te critica quà, chi te critica là, chi c'ha er pupo sur fòco, e, jielo devi da tojie, e n'artra che se lamenta che nun je risponni, che nun la vai a ... Leggi su iltempo

