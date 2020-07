Gli Infedeli su Netflix, di cosa si tratta? Trailer, cast e e il racconto di Scamarcio (Di domenica 12 luglio 2020) “E’ il remake dell’omonimo film francese a episodi, solo che anziché farne 10 con sette registi diversi, ne abbiamo fatti cinque con un unico regista, Stefano Mordini, ispirati da I mostri di Dino Risi. L’intento era di fare un film comico e cattivo, che mettesse in luce personaggi estremi, raccontando il malcostume dell’infedeltà maschile. E’ una indagine sul tradimento degli uomini, con ironia, prendendoci un po’ in giro”. Racconta così al Corriere della Sera Riccardo Scamarcio, attore, cosceneggiatore e coproduttore de Gli Infedeli, dal 15 luglio su Netflix. Un film – ispirato al film francese del 2012 – che non fugge i cliché, anzi: li ricerca. Queste le parole di Scamarcio in tal senso: “Al contrario, li abbiamo ... Leggi su nonsolo.tv

