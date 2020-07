Giappone, ecco i vincitori del Japan Olive Oil Prize e Joop Design Award (Di domenica 12 luglio 2020) La Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) annuncia i vincitori dell’ottava edizione del concorso internazionale Joop (Japan Olive Oil Prize) e del Joop Design Award alla sua prima edizione. Il Joop è organizzato dal Comitato Organizzativo Joop in coordinamento con la Camera di Commercio Italiana in Giappone e mira a far conoscere oli di altissima qualità ed educare i consumatori sugli effetti benefici di Evo in Giappone. Un’opportunità importante per i produttori di olio di aumentare la reputazione e la visibilità del loro marchio sui mercati internazionali. La giuria addetta alle valutazioni è composta da un panel ... Leggi su ildenaro

La Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) annuncia i vincitori dell’ottava edizione del concorso internazionale Joop (Japan Olive Oil Prize) e del Joop Design Award alla sua prima edizione. I ...

Ecco Reon Pocket, il nuovo condizionatore portatile di Sony

Per molti l’estate è la stagione più attesa dell’anno; giornate più lunghe, mare, tintarella e le sudatissime ferie. Ma per alcuni, estate vuol dire afa, insofferenza e fronte madida di sudore per tut ...

