Ghali, una fan entra in casa sua e lo aggredisce (Di domenica 12 luglio 2020) Il famoso trapper Ghali, è stato aggredito da una sua giovane fan quando è tornata a casa. La giovane appena lo ha visto rientrare, ha iniziato a inveire contro di lui, distruggendo tutto quello che aveva intorno. Una vicenda che ha dell’incredibile quella accaduta al famoso trapper Ghali. Il rapper è infatti rientrato ieri nella … L'articolo Ghali, una fan entra in casa sua e lo aggredisce proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Cerca di entrare in casa di Ghali urlando e spaccando vasi : fan 22enne rischia una denuncia Una ragazza si è presentata sotto casa di Ghali , il famoso rapper che vive a Buccinasco in una villetta con la sua famiglia. Fin qui nulla di strano. Spesso i fan si presentano davanti alle abitazioni dei vip. Peccato però che la ...

Una ragazza si è presentata sotto di , il famoso rapper che vive a Buccinasco in una villetta con la sua famiglia. Fin qui nulla di strano. Spesso i fan si presentano davanti alle abitazioni dei vip. Peccato però che la ... Ghali aggredito in casa da una fan : necessario l’intervento dei Carabinieri Il cantante milanese di orgini tunisine, Ghali , viene aggredito in casa sua da una fan che si era introdotta nel suo giardino: intervengono i Carabinieri Brutto episodio a Milano, dove il protagonista è Ghali , noto cantante milanese di ...

Il cantante milanese di orgini tunisine, , viene in sua da una fan che si era introdotta nel suo giardino: intervengono i Brutto episodio a Milano, dove il protagonista è , noto cantante milanese di ... Paura per Ghali : una ragazza s’intrufola nella sua villa - spacca i vasi e lo aggredisce (video) Si è intrufolata nel giardino della villa del rapper Ghali a Buccinasco, alle porte di Milano. Ha danneggiato alcuni vasi e aggredito il cantante travolgendolo di insulti. Infine se l’è presa con la sua Bwm parcheggiata fuori dal ...

