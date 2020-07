Franco Locatelli (Css): “L’epidemia non è finita e il Coronavirus non ha perso potenza” (Di domenica 12 luglio 2020) Franco Locatelli: “Non ne siamo fuori, il Coronavirus non ha perso potenza” “Non siamo fuori dall’epidemia e il Coronavirus non ha perso potenza”: lo dice chiaro e tondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al quotidiano La Repubblica. Secondo l’esperto: “Non ne siamo fuori. Lo dimostrano i numeri che vediamo ogni giorno, lo dimostrano i cluster che si sono verificati in varie aree, da Mondragone a Palmi, dal Veneto a Bologna. Dobbiamo dare un messaggio forte: ovviamente e felicemente siamo usciti dal quadro drammatico, ma non siamo fuori dal problema epidemia da Coronavirus”. Il medico, poi, ... Leggi su tpi

