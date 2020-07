F1 News – Harakiri Ferrari: Leclerc “Colpa solo mia mi scuso con Seb” (Di domenica 12 luglio 2020) Disastro Ferrari subito al via del Gran Premio di Stiria . Le due monoposto di Maranello, che partivano nelle retrovie dopo le pessime qualifiche, si sono scontrate dopo poche curve. Leclerc , scattato dalla quattordicesima piazza, ha tamponato Vettel e gli ha devastato l’alettone: il pilota tedesco è rientrato ai box ed è stato costretto al ritiro . Leclerc è riuscito invece a cambiare l’ala anteriore e a ripartire, da ultimo. Ma dopo pochi giri è stato costretto a rientrare e ad alzare bandiera bianca a causa del fondo danneggiato. Per la Ferrari, già in crisi tecnica e umana , piove sul bagnato. E il clima teso ben si riflette nelle interviste del dopo gara del Gran Premio vinto da ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : News Harakiri Gp Stiria: domina Hamilton, la Ferrari fa harakiri Autosprint.it Gp Stiria: domina Hamilton, la Ferrari fa harakiri

La partenza: Ferrari, che disastro! Allo spegnimento dei semafori Hamilton tiene la prima posizione, mentre Max Verstappen deve guardarsi dall'attacco di Sainz. Non ottimo lo spunto di Vettel, unico d ...

F1: un grande Hamilton da Stiria e... ammira

mentre le Ferrari fanno harakiri di nuovo al primo giro. Il martello ha battuto un altro colpo: dopo aver stupito con le sue doti di navigatore solitario nelle qualifiche bagnate con una pole che ...

