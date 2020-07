Donatella Milani – Tutto su di lei – Età, marito e figli (Di domenica 12 luglio 2020) Donatella Milani è ritornata popolare negli ultimi anni grazie alla sua partecipazione a Ora o mai più. Dopo aver scritto e cantato negli anni Ottanta e Novanta, si è dedicata all’insegnamento e poi è tornata sul piccolo schermo grazie a Ora o mai più. Nel corso della seconda edizione del programma, Donatella Milani ha fatto discutere e ha creato polemiche per via del rapporto difficile con la coach Donatella Rettore. Fra dichiarazioni, scuse e smentite, le due artiste hanno regalato agli amanti del trash qualcosa di cui parlare. Donatella Milani – Età, marito e figli Donatella Milani nasce a Montevarchi il 3 febbraio del ’63 e inizia a cantare ... Leggi su giornal

A partire da questa domenica – e per quattro domeniche – andrà in replica il programma condotto da Amadeus e dedicato agli artisti tricolore considerabili One Hit Wonder (quegli artisti divenuti noti ...Roma, 10 lug. (askanews) - Da domenica 12 luglio sarà riproposto "Ora o mai più", il programma condotto da Amadeus che ha offerto una grande occasione a otto cantanti trascurati dal successo, portando ...