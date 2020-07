Coronavirus, in Campania tre positivi su 1.212 tamponi (Di domenica 12 luglio 2020) Sono tre le persone risultate positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’unita’ di crisi della Regione Campania specificando che sono stati effettuati 1212 tamponi. Nelle ultime 24 ore non si registra alcun decesso. E neanche alcuna guarigione. Il totale dei guariti dall’inizio dell’emergenza e’ di 4094 persone. Una persona gia’ guarita e’ pero’ di nuovo positiva. L'articolo Coronavirus, in Campania tre positivi su 1.212 tamponi proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

