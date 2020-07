Code sulla A14, ancora disagi per i tratti abruzzesi (Di domenica 12 luglio 2020) Nei prossimi giorni previste anche 15 chiusure notturne lungo la tratta. Preoccupazione da parte delle amministrazioni locali Leggi su repubblica

StraNotizie : Code sulla A14, ancora disagi per i tratti abruzzesi - blogsicilia : Code sulla Siracusa-Catania, 'no a lavori nel week end' tuona Falcone - - Lasiciliaweb : Code micidiali sulla Catania-Siracusa: 'Basta con restringimenti e cantieri' CLICCA PER LEGGERE - ilSicilia : #Cronaca #AbbaziaSantaAnastasia Code sulla Catania-Siracusa, Falcone: “Anas rimuova i cantieri nel weekend”… - LaStellata : Scopriamo insieme qualcosa di più sulla fisica delle comete, l'origine della chioma e delle due code e sulla loro c… -