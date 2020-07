Calciomercato Inter – spunta un nome nuovo per il centrocampo (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo le voci di possibili divergenze fra Antonio Conte e la dirigenza Interista, sembra che ora le due parti stiano parlando di un nuovo obiettivo per il centrocampo, proveniente dalla Premier League. Si tratta di N’Golo Kanté, il ventinovenne centrocampista francese di proprietà del Chelsea con il quale Conte vanta un ottimo rapporto. Il ragazzo inoltre, non è uno degli incedibili dei Blues. Calciomercato Inter – il punto sulle trattative In Spagna sono sicuri, nonostante la scadenza della clausola, il Barcellona chiuderà per Lautaro entro Agosto. Si parla di 120 milioni, 70 cash e 2 contropartite. Conte avrebbe però chiesto espressamente di puntare su Martinez anche per il prossimo anno, vedremo come evolverà questa situazione, ormai calda da ... Leggi su giornal

Calciomercato Inter : proseguono i contatti per Kumbulla e Tonali Calciomercato Inter : non solo giocatori d’esperienza e già affermati, il club vuole anche giovani dal futuro luminoso Parallelamente al percorso che l’ Inter sta facendo per arrivare a giocatori d’esperienza e affermati, ...

: non solo giocatori d’esperienza e già affermati, il club vuole anche giovani dal futuro luminoso Parallelamente al percorso che l’ sta facendo per arrivare a giocatori d’esperienza e affermati, ... Calciomercato – Affari e trattative 12 luglio – Conte e Inter sarà addio? Calciomercato che ogni giorno si arricchisce di nuovi scenari, la notizia del giorno è sicuramente il probabile divorzio tra Conte e l’ Inter . Gli Affari e le trattative del 12 luglio . Conte e Inter sarà addio? Sono giorni caldi ...

che ogni giorno si arricchisce di nuovi scenari, la notizia del giorno è sicuramente il probabile divorzio tra e l’ . Gli e le del 12 . e sarà Sono giorni caldi ... Calciomercato – Il Manchester City pronto a chiudere per Alaba : due gli ostacoli. Inter in corsa David Aliba tra Manchester City e Inter E’ corsa a due tra Manchecester City e Inter per aggiudicarsi David Alaba in uscita dal Bayern Monaco. L’austriaco ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 e al momento non sembra ...

SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - DiMarzio : #Esposito, accordo ormai raggiunto per il rinnovo con l’@Inter: 5 anni di contratto. E intanto è ufficiale il cambi… - Gazzetta_it : Il piano #Zhang: i big per vincere subito, ma #Tonali e #Kumbulla come basi del futuro #calciomercato - naso___ : RT @NicoSchira: Tutto confermato! Antonio #Conte vuole 6-7 innesti di livello per rendere l’#Inter ad altezza Juve come organico in chiave… - zazoomblog : Calciomercato Inter: proseguono i contatti per Kumbulla e Tonali - #Calciomercato #Inter: #proseguono -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter – Conte scatenato, Di Marzio: “Ecco cosa vuole” Cittaceleste.it SEMPRE PIU' DEA

L'esame Champions è ampiamente superato. All'Allianz Stadium l'Atalanta mette sotto la Juve nel gioco e due volte nel risultato: non basta per portare a casa la vittoria, ma la squadra di Gasperini di ...

La Serie A omaggia Cassano in maglia Sampdoria: «Luce in campo»

Antonio Cassano festeggia 38 anni e riceve gli auguri dalla Serie A: il messaggio per l’ex fantasista della Sampdoria La Serie A ha omaggiato Antonio Cassano in occasione del suo 38esimo compleanno: « ...

L'esame Champions è ampiamente superato. All'Allianz Stadium l'Atalanta mette sotto la Juve nel gioco e due volte nel risultato: non basta per portare a casa la vittoria, ma la squadra di Gasperini di ...Antonio Cassano festeggia 38 anni e riceve gli auguri dalla Serie A: il messaggio per l’ex fantasista della Sampdoria La Serie A ha omaggiato Antonio Cassano in occasione del suo 38esimo compleanno: « ...