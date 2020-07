Bruno Vespa: "La pandemia può essere un'occasione oppure il colpo finale" (Di domenica 12 luglio 2020) A settantasei anni, gli schieramenti sono superflui: “Non mi rassegno all’Italia ultima in classifica. Chiunque la governi: Conte oggi, oppure Salvini domani. Alla mia età, l’unico interesse che ho è vivere in un Paese normale. Non accetto che l’Italia sia il peggiore Paese in termini di crescita economica tra i quarantadue stati più industrializzati del mondo. I dati li ho letti sull’Economist dell’ultima settimana e sono il risultato di vent’anni di immobilità. Con la pandemia, però, la situazione è diventata drammatica. può essere un’occasione, oppure il colpo finale. Dobbiamo esserne consapevoli e agire. Non mi rassegno a un paese incapace di decidere. ... Leggi su huffingtonpost

Metti una sera a cena con i piatti di Carlo Cracco, abbinati ai vini di Famiglia Cotarella. Si annucia come l’evento clou dell’estate, qullo in programma venerdì al Giardino del Rosa di viale Virgilio ...

VINO DA TAVOLA, PUGLIA REGINA DEL SUD ITALIA

Proprio in Puglia, a Manduria, produce vino anche il giornalista Bruno Vespa in una azienda gestita dai figli Federico e Alessandro. Le esportazioni sono un altro segmento importante: sono cresciute ...

